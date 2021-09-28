Пользователей TikTok стало гораздо больше, теперь их не менее одного миллиард активных пользователей

Руководство популярной социальной сети TikTok объявило, что число их пользователей, которые заходят в приложение хотя бы раз в месяц достигло не менее одного миллиарда.

О том, что было написано в блоге компании TikTok

В самом блоге популярной социальной сети TikTok пишут, что основной миссией создателей соцсети, является вдохновение и творчество, которое приносит радость пользователям. Такие цифры действительно подтверждают, что с миссией соцсеть справляется успешно, ведь более одного миллиарда пользователей ежемесячно посещают приложение для развлечения, учебы, смеха или познания чего-то нового.

Команда TikTok подчеркивает, что для всех создателей это огромная честь быть домом для нашего чрезвычайно разнообразного сообщества.

Что говорит независимая статистика касательно TikTok

Согласно обнародованных данных TechCrunch, за прошедший год количество новых активных пользователей данной социальной сети возросло более чем на 45% (в июле 2020 года было всего лишь 689 млн).

Также данные компании SensorTower, в июле текущего года TikTok стал первым приложением, которое не связанное с Facebook и которое смогло превысить три миллиарда глобальных загрузок.

Такая стремительная конкуренция, которую смог навязать TikTok бросает вызов технологическим гигантам как — Instagram, принадлежащий Facebook. Подход TikTok сумел радикально сместить фокус, подчеркнув, что это больше не приложение для обмена фотографиями.

Стоит отметить

Instagram активно ведет рекламу своего нового приложения Reels, которое является клоном TikTok».

Сегодня TikTok довольно популярное приложение и активно используется в таких странах как США, Европа, Бразилия и Юго-Восточная Азия.