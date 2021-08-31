Седьмая волна мобилизации затронет 10-12 тысяч человек, — Полторак

В армию призовут около 10-12 тыс. человек, если в государстве будет объявлена седьмая волна мобилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

”У нас сейчас увольняется 45 тысяч личного состава. Даже если будет необходимость в мобилизации, эта цифра может быть 10-12 тысяч, то есть в разы меньше, чем была раньше”, — сказал Полторак.

Он подчеркнул, что после повышения материального обеспечения военных количество желающих служить по контракту значительно увеличилось.

Слова Министра обороны Украины

”Если раньше мы набирали в месяц 200-300 контрактников, то только за этот месяц, когда мы получили первое (повышенное) денежное обеспечение, записались в армию 9 тысяч человек. 7 тысяч человек мы призвали уже. То есть, если такими темпами мы будем идти, то, конечно, мы будем минимизировать количество личного состава, который будет необходимо призывать по мобилизации. Я надеюсь, что и мобилизовываться будут в основном по личному желанию, добровольцы. Таких очень много”, — подчеркнул министр.

Полторак также отметил, что проведение мобилизации будет зависеть от ситуации на линии соприкосновения.

”Будет мобилизация, не будет мобилизации – все это зависит от того, какая будет обстановка. Те шаги, которые были предприняты президентом, правительством, Верховной Радой по обеспечению денежным довольствием военнослужащих, мы сейчас значительно больше получаем, добавляют нам оптимизма в том, что со временем мы вообще откажемся от мобилизации, если, конечно, не будет активных боевых действий”, — сказал он.

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Полторак добавил, что министерство разрабатывает изменения в закон о прохождении службы, поскольку в нем «очень много» моментов, которые мешают быстро переходить на новые стандарты.

”Но на случай открытой агрессии и широкомасштабных боевых действий все страны мира всегда прибегают к мобилизации. От этого никто отказаться не может. Потому что одна контрактная армия, только за счет контрактников, мы задачи по защите страны выполнить не сможем. Но это будет только тогда, когда будет резкое обострение обстановки”, — сказал министр.

Полторак добавил, что демобилизация будет проводиться по плану – в марте-апреле.