Шины Nokian Nordman RS2 SUV: качество, проверенное в экстремальных условиях

Компаний, специализирующихся на производстве резины, предостаточно. Каждое предприятие имеет собственные черты, которые выделяют его от конкурентов. Например, финский производитель Nokian выпускает шины отменного качества. Причем высокая прочность и износостойкость покрышек была доказана независимыми тестами. Исключением не стала и резина Nokian Nordman RS2 SUV. Данная продукция отличаются особой прочностью и отличным качеством сцепления с любым типом дорожного полотна.

Предназначение автошин

Модель Nordman RS2 SUV предназначена для автотранспортных средств с полным приводом. Производитель выпускает данную резину в различных типоразмерах. Индекс скорости R означает, что автошины сохраняют свои характеристики стабильными до 170 км/ч. При значениях свыше этого показателя надежность авторезины значительно снижается.

Разработка

Данная модель покрышек является новинкой компании. При ее создании инженеры использовали передовые технологии. Оптимизировать рисунок протектора удалось за счет применения методов цифровой модуляции. Только после доведения резины до совершенства началось ее серийное производство.

Тип протектора

Покрышки Nokian Nordman RS2 SUV пользуются большим спросом среди автолюбителей благодаря уникальному рисунку протектора. Он построен по схеме, которая предполагает наличие сплошного центрального ребра и нескольких боковых ребер жесткости. Такой способ построения протекторного рисунка позволяет резине быстро удалять снег с площади контакта. Машина уверенно держит дорогу, пробуксовка автошин отсутствует.

Плечевые зоны имеют открытый дизайн. Массивные блоки не склонны к деформации, что положительно сказывается на торможении и маневрировании. Резина Nokian Nordman RS2 SUV уверенно проходит повороты, транспорт не заносит в стороны.

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Комфортность

В ходе независимых тестов было доказано, что резина создает минимальный уровень шума. На это благотворно повлиялл особое строение протектора и полное отсутствие шипов. Благодаря этому покрышки мгновенно гасят резонирующие звуки и обеспечивают высокую плавность хода. Даже при езде по некачественному дорожному полотну не возникает сильной тряски. Это положительно влияет на долговечность подвески транспортного средства.

Надежность

Автошины данной модели способны преодолевать до 80 тыс. км пробега. Столь высокого показателя удалось добиться за счет ряда технических характеристик. Уменьшить скорость абразивного износа получилось благодаря включению в состав компаунда технического углерода. Усиление каркаса наделило покрышки большим эксплуатационным сроком. Автомобилисты рекомендуют покупать эту резину даже в тех регионах, где качество дорожного полотна оставляет желать лучшего.