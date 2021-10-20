Украинские дипломаты в посольстве Америки обратились к компании Apple из-за карты с «российским» Крымом

Намедни украинские дипломаты в посольстве Украины в США обратились к известной компании Apple в связи с массовыми сообщениями про использование в одном музыкальных приложений карты нашей страны без Крыма, и российской карты — с полуостровом. Стоит признать, что такие казусы уже не первый раз замечены не только от американской компании Apple, но и других известных интернет гигантов. Касательно последнего инцидента с Apple стало известно от пресс-секретаря МИД Украины Олег Николенко.

Более детально про сам инцидент и реакцию международных обществ

На данный момент руководство Министерства иностранных дел нашей страны дало срочное поручение посольству Украины в США полностью разобраться в сложившийся ситуации и решить данный вопрос с компанией Apple. Стоит напомнить, что международные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко регламентируют от всех сторон воздерживаться от возможных непредвиденных действий, которые могут поставить под сомнение статус Крымского полуострова как неотъемлемой части территориальной целостности Украины.

Стоит напомнить

Недавно сообщество Culture Ukraine обратило своё внимание на карту с «российским» Крымским полуостровом в официальном приложении от Apple Music для артистов. Такое приложение помогает артистам точно отслеживать в какой стране слушают ту или иную их композицию.

Также ранее в 2019 году осенью компания Apple согласилась обозначать территорию противоправно аннексированного Крымского полуострова как российскую в приложениях Apple Maps и «Погода», но только для пользователей из Российской Федерации. В МИД Украины сильно раскритиковали подобные действия и пытались повлиять на сложившеюся ситуацию.