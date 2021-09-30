Украинское руководство признало еще одну страну с «оффшорами»

В Украине в последнее время стараются бороться с неподтвержденными доходами от бизнеса, таким образом в ближайшее время планируется ввод налоговой амнистии, при которой налоговая сможет выяснить откуда у того или иного бизнеса растут дивиденды.

Что измениться для бизнеса с вводом новой оффшорной зоны

Стало известно, что кабинет Министров внес некоторые поправки в перечень оффшорных зон и добавил к нему новую страну в составе Королевства Нидерланды – Синт-Мартен. Такое решение было внесено на заседании правительства 29 сентября текущего года.

Данное небольшое островное государство Синт-Мартен находиться в Карибском регионе, и является специальным административным регионом (status aparte) в составе королевства Нидерландов со значительными автономными правами.

Что собой представляют оффшорные страны

В основном такие оффшорные страны или такие территории как правило называют такие, что имеют очень незначительные или нулевые налоговые ставки, а также минимально или вовсе не раскрывают публичную информацию, связанную с бизнесом, который имеет счет в такой стране (оффшор). Также в такой стране довольно просто зарегистрировать свой бизнес нерезиденту, что довольно выгодно многим иностранным компаниям.

Что способствовало принятию решения о внесении острова в оффшоры

Данное решение о внесении оффшорной зоны нашего правительства (внесение Синт-Мартен) в перечень таких оффшорных зон, было вызвано тем, что ранее было заключено решение Организации экономического сотрудничества и развития. Соответственно на данный момент наше правительство внесло данный остров к «юрисдикциям с неудовлетворительным уровнем имплементации стандартов прозрачности налогообложения».