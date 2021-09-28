В планах мирового автомобильного гиганта Ford инвестировать 11 миллиардов долларов в электромобили

В компании Форд подтвердили, что одной из целей компании и последующим вектором направления всей работы, является обеспечение к 2030 году продажи исключительно электрических новых авто. Такие масштабы работы автопроизводитель Ford сможет проводить не только благодаря строительству нового завода, но и большими инвестициями в размере 11 млрд. долларов США.

Новый завод для электромобилей от Форд

Компания Форд планирует задействовать инвестиции в размере 11,4 млрд долларов для того, чтобы построить масштабное производство по выпуску электромобилей в США. Таким образом руководство компании-гиганта планирует возвести абсолютно новый завод в штате Теннесси и два парка для батарей в Кентукки. Правительство Форда отмечает, что завод под названием Blue Oval City должен запуститься в работу с 2025 года и будет иметь площадь примерно 15 км2.

Партнёры компании Ford

В компании Ford подчеркнули, что их сотрудничество возможно будет совместно с южнокорейским производителем батарей SK Innovation. Хоть на данном этапе в компании ожидают результаты голосования по инфраструктурному плану на 1,5 трлн. долларов — Сенат должен рассмотреть его 30 сентября. Данный план должен предусмотреть все расходы, в частности, развитие инфраструктуры для электромобилей и стимулирование их потребления среди всего населения. Даже сегодня спрос на электромобили довольно широкий, но в обозримом будущем на электромобили планируют пересадить всех.

Стоит напомнить

Ранее компания Ford заявила, что к началу 2030 года вся пассажирская линейка стоковых автомобилей в Европе будет представлена в основном электрокарами, до начала 2026 года автопроизводитель будет допускать также гибридные модели.