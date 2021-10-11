В Украине появились первые официальные продажи смартфонов Apple

Намедни в прошлую субботу, американская компания по производству различной техники Apple осуществила доставку первых официальный смартфонов в нашу страну. Таким образом первая официальная партия нового iPhone 13 на десятки миллионов долларов 9 октября прибыла в аэропорт «Борисполь», общей численностью смартфонов около восьми тысяч экземпляров. Такой информацией поделилась украинская государственная таможенная служба, на своей страничке в Facebook.

Детальные данные о прибывшей технике

В государственной таможенной службе подчеркнули, что вся партия прибывших смартфонов составила почти восемь тысяч новых смартфонов IPhone 13 стоимостью не менее 7,5 млн. долларов. На данный момент ведётся таможенное оформление товара, который в ближайшие дни должен поступить в официальную продажу.

В Украине новый Apple IPhone 13 можно было приобрести через официальных поставщиков, а также по средствам нового офиса Apple, который был открыт относительно недавно 30 июня текущего года. Таким образом украинский пользователь американских смартфонов, сможет не только приобрести такой телефон, но и официально получить на него гарантию. Предзаказ на смартфоны начали оформлять еще в конце сентября.

Также официальные источники отмечают, что в Apple считают официальный импорт продукции важным рычагом влияния и шагом в борьбе с контрафактом (подделками) и с незаконным ввозом американской продукции на территорию нашей страны.

Стоит напомнить

В сентябре текущего года во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США и встречи с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, украинский глава отметил, что Украина заинтересована в росте присутствия компании в Украине.