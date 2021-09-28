Военные Британии в режиме ожидания из-за «топливного» кризиса
Как сообщают местные эксперты, кризис в Британии связанный с топливом, заставил правительство перевести свою армию в режим ожидания.
Более детальней о сложившейся ситуации
Ситуация складывается так, что водителям грузовых танкеров британской армии нужно быть готовым в случаи острой необходимости для своевременной доставки топлива в те регионы, где оно больше всего необходимо для нужд населения и обеспечения высоких запасов топлива.
Также специалисты из Британской армии подчеркивают, что все военные водители теперь будут в обязательном порядке проходить специализированную подготовку перед развертыванием, которая позволит им бесперебойно работать с промышленностью и быстро справиться с давлением в цепочке поставок.
Что предшествовало топливному кризису:
- Около недели на британский АЗС наблюдаются огромные очереди и паническая скупка всего горючего жителями городов. Данная непредвиденная ситуация возникла из-за острой нехватки водителей, которые своевременно доставляли топливо из крупных терминалов.
- Британская ассоциация розничных торговцев горючим (PRA), которая является представителем большинства бензозаправочных станций в Великобритании, провела расчёт, что от 50 до 90 процентов из них пусты. 90% таких заправочных станций, которые принадлежат вышеуказанной компании, или около 5500, объявили про то, что в них полностью закончилось горючее.
- Многие автозаправочные станции АЗС сообщили о 500-процентном увеличении спроса среди населения.
- В правительстве Великобритании в свою очередь отмечают, что нет никакой проблемы с топливом, вопрос остается острым лишь в том, чтобы своевременно доставить его на автозаправочные станции по всем регионам.