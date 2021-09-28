Военные Британии в режиме ожидания из-за «топливного» кризиса

Как сообщают местные эксперты, кризис в Британии связанный с топливом, заставил правительство перевести свою армию в режим ожидания.

Более детальней о сложившейся ситуации

Ситуация складывается так, что водителям грузовых танкеров британской армии нужно быть готовым в случаи острой необходимости для своевременной доставки топлива в те регионы, где оно больше всего необходимо для нужд населения и обеспечения высоких запасов топлива.

Также специалисты из Британской армии подчеркивают, что все военные водители теперь будут в обязательном порядке проходить специализированную подготовку перед развертыванием, которая позволит им бесперебойно работать с промышленностью и быстро справиться с давлением в цепочке поставок.

Что предшествовало топливному кризису: