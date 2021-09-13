Имплантация зубов в современных реалиях способна на многое

Имплантация зубов – очень популярная процедура в наше время, ведь при отсутствии одного либо нескольких зубов лишь имплантация зубов способна вернуть красоту улыбки. Современные импланты абсолютно нечем не отличаются от обычного натурального зуба, полностью повторяя оттенок и их форму.

Каждый пациент сам для себя решает, ставить ли ему импланты или можно обойтись без них. Но случаются и критические ситуации, где имплантация зубов уже будет необходима и без похода в стоматологию уже будет не обойтись.

Важно устанавливать зубные импланты в таких случаях как если:

клинически нарушена эстетическая привлекательность;

возник дефект речи при потере зуба;

развивается патология челюсти (происходят изменения внешности);

вы видите очень высокую склонность к стиранию зуба.

Эти ситуации крайне нежелательно игнорировать и нужно срочно обратиться за помощью специалиста в стоматологию.

Преимущества имплантации зубов

Установка импланта позволяет восстановить утраченный зуб и при этом, не повредив соседние. При этом гарантируется восстановление физиологических функций. Зуб равномерно аккуратно и очень бдительно подбирают по размеру, который будет идеально подходящий для пациента. Также, можно выбрать цвет материала у квалифицированного специалиста, и он будет идентичен к натуральным зубам ротовой полости пациента.

Уровень качества в современных имплантов всегда на высоте. Материал, который используется для изготовления, прочный и долговечный, что дает возможность без проблем переживать твердую пищу. Процент приживаемости большинства современных имплантов составляет 95% и выше, а противопоказаний для такой процедуры нет практически никаких.

Важно также и то, что согласно статистике и отзывам, окружающие люди не могут отличить искусственный зуб от настоящего.

Привлекательность процедуры состоит в том, что существует лишь пара негативных факторов. Один из основных осложнений происходит после установки зуба (низкая вероятность, и, в основном, связано с непереносимостью анестезии). Когда идут первые дни после установки импланта, возможно возникнет некая болезненность в месте операции и дискомфорт который проходит на этапе привыкания. Самым существенным недостатком станет цена этой процедуры, ведь зубные импланты существенно дороже, чем пломбы или просто коронки.

Имплантация зубов – это хирургическая операция, которая не содержит противопоказаний и не несет никаких жизненных рисков для пациента, и это очень важно. Установка импланта происходит в несколько определенных этапов, один из них важнейших – подготовка.

Заказать имплантацию зубов можно во многих клиниках

В Киеве имплантация зубов происходит в самые быстрые сроки, со всеми мерами безопасности, и всегда обязательно с применениям обезболивающих средств, так как процедура является очень щепетильной и требует очень квалифицированного врача.

К проведению процедуры существуют некоторые противопоказания, которые делятся на две группы: абсолютная и относительная.

В абсолютных противопоказаниях относятся тяжелые заболевании, среди которых онкология и ВИЧ.

В случае относительных противопоказаний влияет возраст пациентов. Как известно, качественные зубные импланты приживаются у людей от восемнадцати до семидесяти лет. А у детей может быть риск отторжения из-за недостаточного развития костных тканей. Не рекомендуется проводить данную операцию в период беременности либо кормлению грудью, в этом случае стоит дождаться подходящего момента и прибегнуть к имплантации немного позже.

Не забывайте, что качественный имплант должен быть удобным на этапе установки и прекрасный специалист предоставит это вам.