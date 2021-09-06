Как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций: врачи дали советы

Осень сезон острых респираторных вирусных инфекций. В средине августа в Киеве был зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, что уже говорит о необходимости начинать подготовку к холодному сезону. Как укрепить иммунитет и избежать инфекции, рассказывает врач по общественному здоровью Отто Стойка.

Причины повышенной заболеваемости в осенний период

Истинной причиной повышения заболеваемости в осенний период, является тот факт, что очень большое скопление людей находятся в закрытых помещениях. Врач Отто Стойка также отметил, что несмотря на инфицирование COVID-19 или же другими различными видами респираторных заболеваний, рекомендации для предотвращения заболеваемости в двух случаях являются абсолютно идентичными. Также он отметил, что мерами для предотвращения заболеваемости, является хорошая вентиляция помещений, проветривание помещений, социальная дистанция, постоянное мытье рук. Именно такие, не сложные правила, значительно уменьшают риск заболевания.

Также помимо соблюдения таких банальных, на первый взгляд рекомендаций, необходимой укреплять иммунитет. Перед холодным сезоном, когда еще есть доступ к свежим овощам и фруктам, Отто Стойка рекомендует именно с помощью их насыщать свой организм витаминами. Со слов врача, каждый день для здорового человека, необходимо съедать 2 порции фруктов, 3 порции овощей, и горсть ягод.

При этом, доктор рассказал, что в одном яблоке находится порядка 25 мг витамина С, а в усваивании он не уступает витамину С, который находиться в таблетках.

В продуктах питания актуальны не только витамины, а и фитонутриенты, антиоксиданты, которые улучшают обмен веществ, и помогают иммунной системе. Именно в различных овощах и фруктах они находятся. К примеру, ягоды темного цвета, такие как черника, брусника, лесная малина. В их состав входит, в первую очередь, большое количество витамина С, при этом, в ягодах черного цвета, также множество антиоксидантов. Если речь идет об овощах, то врач рекомендует употреблять в пищу зелень, а также разные виды капусты. Белокочанная капуста также в своем составе имеет большое количество витамина С. В белокочанной капусте также есть витамины группы В, В1, В6, и также, минеральные вещества такие как, калий, фосфор, йод, и железо.