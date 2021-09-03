Психологи рассказали, как помочь ребенку адаптироваться к садику

Все родители проходили через тот период, когда ребенка отдают в детский садик. Также это не проходит без беспокойства, как же ребенок отреагирует на новое заведение и проведет там первый день, и все последующие в присутствии незнакомых людей. Адаптация, являет собой привыкание к новой обстановке, людям. Для ребенка это считается фактически первым отрывом от родителей, и именно этот момент для ребенка является самым сложным.

Психологи делят адаптацию ребенка на два типа:

легкая, длится две-четыре недели и считается характерной для большого количества детей, в это время дети вливаются в коллектив, и не имеют ярко выраженного негативного поведения;

тяжелая, длится от двух месяцев и больше, и сопровождается выраженным агрессивным поведением.

Что влияет на адаптацию ребенка в детском саду?

Каждый ребенок по-разному привыкает к детскому саду. Среди важных причин, влияющих на адаптацию, выделяют:

Возраст ребенка. Психологи советуют отдавать детей в детские садики после трех лет, так как до этого возраста между ребенком и родителями очень сильная связь. Малышу до трех лет достаточно тяжело находиться без родителей даже пару часов. После трех лет появляется интерес к другим деткам и исчезает страх остаться без присутствия родителей. Состояние здоровья. Деткам, которые имеют хронические заболевания, очень сложно дается привыкание к детскому саду, это связано с особенностями организма, так как имеется более тесное психологическое состояние между родителями. Также стресс сопровождается из-за пищевой аллергии, так как если ребенок отказывается есть, то он находится в состоянии стресса. При этом у детей, которые часто болеют, еще больше снижается иммунитет, увеличивается период плаксивости и истощения. Уровень развития навыков и умений ребенка. Подразумевается что деткам, которые имеют такие бытовые навыки как ходить на горшок, держать ложку, одеваться и раздеваться, мыть руки и так далее, намного проще адаптироваться в детском садике. Социализация ребенка. Так как дети контактируют со своими сверстниками, им будет лучше адаптироваться если они в своей жизни видели не только родителей и близких, но еще и приобрели навыки коммуникации с другими детками и взрослыми людьми, к примеру, данный навык можно приобрести на игровых площадках.

Как же помочь ребенку в адаптации?

Психологи советуют раньше начинать знакомство ребенка с садиком. Первым делом стоит начать рассказывать ребенку о детском садике, а также, собственно, и познакомить ребенка с заведением. Также советуют сразу подготовить ребенка к тому, что в садик нужно ходить каждый день. Помимо этого, не нужно сразу же отдавать малыша на целый день. Лучше будет постепенно осуществлять переход: сначала отдавать на несколько часов и постепенно увеличивать срок.

Необходимо четко и ясно говорить малышу, когда его заберут из детсада и очень важно это делать без обмана, так как тогда ребенок будет думать что его бросили, а от этого появляется страх, из-за которого ребенок не захочет возвращаться в садик.

Очень важно не говорить плохого о воспитателях в присутствии детей. Категорически нельзя запугивать деток садиком, так как это может вызвать негативные эмоции и это также вызовет нежелание идти в садик. Не стоит ругать ребенка, если он иногда не хочет идти в садик, необходимо спокойно поговорить, спросить причину нежелания и обнять, так как тактильный контакт очень важен.

Каждый день необходимо интересоваться у ребенка, чем он занимался в саду, с кем играл, что понравилось, а что нет. Вследствии от таких разговоров формируется доверие, и возникает чувство нужности.