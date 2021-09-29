Большинство домохозяйств не сумели пройти автоматическую верификацию

Намедни стало известно, что около 200 тысяч субсидиантов не сумели пройти автоматическую верификацию, так как их критерии не соответствуют нормам и правилам, которые дают законное право на получение субсидии от государства.

Эксперты отмечают, что это только начало отопительного сезона и такая цифра может значительно увеличиться.

Что пишут официальные источники

С официальных источников цифра 200 тысяч, также подтверждается, но это не означает что домохозяйствам, которые не прошли верификацию в будущем также будут отказывать. Из открытых источников было озвучено, что после отопительного сезона было примерно три миллиона домохозяйств, 2,5 были переданы на автоматическую верификацию в Минфин и еще там 400-500 тысяч все равно нужно прийти и подтвердить, где их место жительства по факту регистрации. Чтобы получить субсидию домохозяйство должно соответствовать определенным критериям, а поскольку такого соответствия не наблюдалось, то верификацию пройти невозможно.

Что известно про автоматическую верификацию

Важно отметить, что такая верификация была полностью автоматической, все сверки проходили в определенном режиме, органам соцзащиты были передали все данные, которые были приняты или неприняты, обычная сверка. Поэтому те домохозяйства, которые не прошли верификацию должны будут до собрать определенный пакет документов, после чего они смогут получить субсидию.

В органах социальной защиты постоянно отмечают, что их сотрудники консультируют и помогают всем желающим касательно всех документов для субсидии. Руководство подобных учреждений всегда идет на встречу, ведь бывают разные ситуации, и иногда простая подсказка от специалиста сможет решить целое количество проблем, а соответственно пройти верификацию.