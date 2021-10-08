Финал Лиги наций обещает быть ярким и непредсказуемым

Намедни стало известно, что сборная Испании и сборная Франции сойдутся в финале Лиги наций, который состоится 10 октября в Италии на стадионе на Джузеппе Меацца в 21:45 по киевскому времени. Матч за третье место пройдет в тот же день, но раньше в 16:00, в котором сыграют Италия и Бельгия. Результаты полуфинальных пар можно посмотреть ниже:

Италия 1:2 Испания;

Франция 3-2 Бельгия.

Про путь команд на пути к Финалу лиги наций

Довольно непростой путь преодолели две команды на пути к финалу, не считая предыдущие полуфинальные матчи. Так у сборной Франции в группе были такие команды как:

Португалия;

Хорватия;

Швеция.

Франция прошла группу довольно уверенно, не проиграв ни одного матча и только раз расписала нулевую ничью с Португалией.

Касательно Испании, то у нее в группе были команды:

Украина;

Швейцария;

Германия.

В группе у Испании были проблемы, ведь до последнего момента не было известно или они смогут занять первое место. За весь отборочный этап, испанцы проиграли только один раз сборной Украине в Киеве. Здесь также стоит отметить, что наша сборная Украины получила технический проигрыш от Швейцарии из-за болезни футболистов коронавирусом и тем самым вылетела в низшую Лигу наций.

Чего ждать от финала между Францией и Испанией

Последние матчи сборной Испании показывают, что хоть у команды есть серьезные проблемы с составом, но она все равно продолжает играть в качественный атакующий футбол, который не только нравится зрителям, но и приносит положительный результат испанцам.

Касательно Франции, то команда Дешама показывает довольно стабильный футбол и моментами играет достаточно сильно, но при этом много допускает ошибок в обороне. В любом случае финал обещает быть динамичным и результативным, ведь обе команды исповедуют атакующий футбол.