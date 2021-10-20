Государственный банк Приватбанк согласно своим отчетам практически догнал прибыль прошлого года

Так согласно своих финансовых отчетов, государственный банк Приватбанк за текущие девять месяцев нынешнего года заработал практически 21,2 млрд грн, что практически идентично финансовому результату прошлого года. Такой информацией поделилась пресс-служба Приватбанка.

Более детальней про прибыль Приватбанка в этом году на текущий период

Если посмотреть на результаты прибыли за прошедший год, то лишь за первый квартал государственный банк получил прибыль в размере около 21,3 млрд грн., то есть несколько выше результата в текущем году. При этом тут следует отметить, что за второй квартал государственный банк ПриватБанк существенно отставал от прошлогоднего показателя, который составил 17,4%.

В самом банке руководство такие показатели связывает с значительным оживлением деловой активности в нашей стране, что в свою очередь приводит к росту кредитного портфеля на 19%. Также в банке подчеркнули, что те объемы размещенных в Приватбанке средств всех клиентов остаются достаточно стабильными, несмотря на существенное снижение депозитных ставок на финансовом рынке.

Стоит напомнить

Стоит отметить, что финансовый результат Приватбанка до вычета всех резервов вырос на девять млрд. грн. в сравнении с прошлым годом благодаря развитию бизнеса и контроля за расходами. При этом свои влияния дают и макрофакторы, которые обусловливают колебания стоимости портфеля государственных ценных бумаг, в этом году имеют негативное влияние на прибыль и уменьшают её примерно на 6,7 млрд грн.

Как ситуация будет развиваться дальше в банке не комментируют, ведь на данный момент всё складывается положительно, и никто не хочет давать поспешных прогнозов.