Исторические цены на газ уже сегодня можно наблюдать, стоимость выше 1000 долларов за тысячу кубов

Сегодня стоимость газа обвалила исторический максимум, ведь теперь отметку в 1000 долларов за тысячу кубов считают преодоленной. Таким образом сегодня стоимость газа в Европе достигла 1057,18 доллара за тысячу кубометров и при этом эксперты отмечают, что такие показатели далеко не предел.

Детальней про формирование стоимости и дальнейший прогноз роста голубого топлива

Сегодня с утра стоимость голубого топлива невероятно быстро взлетела сразу на 8,8% и уже на 9:10 по киевскому времени составила 85,25 доллара за МВт-ч 1057,18 доллара за тысячу кубометров. К одиннадцати утра котировки фьючерсов на октябрь немного стабилизировались до 1033 долларов за тысячу кубов.

Эксперты подчеркивают, что такая газовая гонка активно ведется последних несколько месяцев ввиду искусственного сокращения Газпромом транзита газа через Украину в страны европейского союза. Учитывая существенный дефицит газа на европейском рынке, российский монополист стремительно опустошал свои хранилища (одно из таких, самое большое в Европе Rehden, которое было наполнено всего лишь на 5% при среднем уровне наполнения в такой же период в ЕС 71%).

При этом ранее, как объясняли уважаемые аналитики Украинской энергетической биржи, европейский союз также не в состоянии рассчитывать на своевременную добычу, ведь гигантское газовое месторождение возле города Гронинген в Нидерландах, скорей всего будет закрыто на три года раньше запланированных сроков.

Стоит напомнить

Стоимость газа в Европейском союзе постоянно поднимается. Например, октябрьские фьючерсы на топливо на основном европейском хабе TTF в Нидерландах в понедельник, 20 сентября, выросли до 938 долларов за тысячу кубов.