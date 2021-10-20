Международные партнеры помогут Министерству инфраструктуры по концессии порта «Черноморск»

Так стало известно, что Министерство Инфраструктуры Украины и Администрация морских портов подписали договор с ЕБРР. Такой трехсторонний договор регламентирует сотрудничество касательно государственно-частного партнерства в порту «Черноморск». Стоит признать, что такой договор пойдет на пользу Черноморского порта, ведь он сможет помочь выделению финансовых средств на модернизацию всего порта и увеличению его пропускной способности, а соответственно и заработку.

Что предусматривает трёхсторонний договор

Договор предусматривает передачу в концессию один из терминалов, контейнерный терминал и железнодорожно-паромный комплекс ГП «Морской торговый порт «Черноморск». В ведомстве подчеркнули, что такие договоренности могут вступить в силу в 2022 году.

Также руководство порта подчеркнуло, что подобные договоренности с инвесторами положительно будут влиять на развитие порта, ведь Черноморский порт — третий по объемам перевалки грузов в нашей стране, поэтому данный концессионный проект является крайне важным.

На данный момент в нашей стране контейнерные перевозки имеют солидный потенциал для масштабирования, ведь сегодня они составляют только 8,5% от общего объема. Благодаря вложению средств в Черноморский порт от зарубежных партнеров, его пропускная способность должна увеличиться практически вдвое.

ЕБРР и IFC предоставят финансовую поддержку в таких направлениях:

предоставление технико-экономического обоснования и всей необходимой конкурсной документации для концессии;

договорная база;

какие должны быть конкурсные критерии и правила проведения торгов;

переговорный процесс с будущими инвесторами;

полное сопровождение сделки до момента коммерческого закрытия транзакций.

Благодаря полной модернизации порта, можно будет грамотно оптимизировать логистику грузоперевозок и увеличить качество обслуживания в порту для привлечения ведущих мировых перевозчиков.