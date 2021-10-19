Наплыв мигрантов из Беларуси – ЕС может ввести санкции относительно «Белавиа»

Такой информацией поделился действующий глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель. Таким образом он подчеркнул, что большой наплыв мигрантов из Беларуси, может быть причиной того, что ЕС введет санкции относительно перевозчика «Белавиа».

Более детально про возможные ограничения относительно белорусского перевозчика

Также глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что не только мигранты из Беларуси штурмуют границы ЕС, ведь есть огромный перечень стран, откуда мигранты посредствам «Белавиа» попадают в Европейский Союз.

В Брюсселе уверены, что белорусское правительство использует своих сограждан, как оружие против ЕС, поэтому Европейский Союз планирует ввести санкции относительно белорусского перевозчика в ближайшее время.

Также в правительстве ЕС отмечают, что «Белавиа» не единственный авиаперевозчик, который способствует миграции с третьих стран в Европу, но руководство ЕС будет пытаться применить все рычаги, которые дают действующие правила авиатранспорта. Если же не удастся достичь существенных результатов в отношении тех или иных авиакомпаний, то придётся вводить санкции.

Стоит напомнить

Намедни, дипломатические источники в Европейском Союзе напомнили, что несколько стран ЕС, в частности те, которые располагаются по соседству с Беларусью, а именно Литва, Латвия и Польша, а также Эстония, хотят расширить санкции в отношении Беларуси, чтобы прямо нацелить их на «Белавиа».

Соответственно, зарегистрированные в Европейском Союзе компании сдают в лизинг авиатранспорт перевозчика «Белавиа». Некоторые ирландские компании продолжают арендовать для «Белавиа» самолеты, которые используются для перевозки мигрантов к границам ЕС. При этом такие компании подчеркивают, что они обязаны это делать согласно подписанных контрактов.