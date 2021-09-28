Новая презентация флагманской модели Samsung откладывается

На днях стало известно, что презентация флагманской модели всеми известного бренда Самсунг, будет отложена на неопределенное время.

Так почему же южнокорейская компания Samsung решила отменить свою презентацию нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 FE?

На данный момент достоверной информации нет, ведь можно только отметить, что все мероприятие было запланировано на середину октября. Руководство компании приняло решение, что мероприятие нужно перенести на более позднюю дату, о которой станет известно позже.

По предварительным оценкам экспертов, возможной причиной отмены запланированной презентации может быть то, что предыдущее поколение смартфона Galaxy Z Flip 3 стоимостью 999 долларов, который был представлен еще в августе текущего года, имеет очень внушительные показатели продаж.

При этом ранее презентованный смартфон Galaxy Z Flip3 уже продается с процессором Snapdragon 888 — таким же, который ожидался и в новом Galaxy S21 FE.

Возможная причина отмены презентации нового смартфона от Самсунга

Также специалисты в данном сегменте подчеркивают, что одной из второстепенных причин отмены представления Galaxy S21 FE может являться текущий глобальный кризис микросхем в мире. Стоит отметить, что и другие заводы гиганты, у которых большие объёмы производства, связанные с микросхемами, также испытывают ощутимые трудности и сбавляют обороты производства.

На данный момент точной даты презентации нового смартфона нет, ведь пока непонятно, планирует ли компания Samsung вообще в будущем представить новый Samsung Galaxy S21 FE. Скорей всего в этом году на представление нового смартфона ждать не придется, учитывая все вышеперечисленные проблемы в мире технологий.