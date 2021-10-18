Новые рабочие места создаст интернет гигант Facebook для создания виртуального мира

Намедни, стало известно, что американский интернет гигант Facebook намеривается на протяжении ближайших пяти лет взять к себе на работу десять тысяч человек в странах Европейского Союза. Такое решение, связанное с тем, что в компании планируют создать специальный виртуальный мир, так называемую метавселенную, где все пользователи смогут без ограничений общаться в виртуальном пространстве. Такую информацию обнародовал официальный блог американской компании Facebook.

Что принесут подобные инвестиции

Подобные инвестиции – будут уверенным шагом на пути к доверию и силе европейской технологической индустрии и существенному потенциалу европейских технологических талантов. В компании считают, что страны ЕС имеют огромное значение для развития Facebook.

На сегодняшний день в компании Facebook уже приступили к специализированому тестированию современного приложения виртуальной реальности для удаленной работы. С помощью данного приложения можно присутствовать в виртуальном мире под своими аватарами, например на совещании. В компании считают, что такое развитие существенно упростит различные моменты, которые связанные с реальными собраниями на официальных встречах или определенных мероприятиях.

Стоит отметить

В сентябре текущего года, американский интернет гигант Facebook уже выделил пятьдесят миллионов долларов на создание метавселенной, над созданием которой уже работают такие компании, как многопользовательская онлайн-платформа Roblox и создатель компьютерной игры «Fortnite» Epic Games.

Процесс полного создания виртуального мира планируют полностью реализовать, через несколько лет, так как пока все лишь на стадии разработки.