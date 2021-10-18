  • 19.10.2021
  1. Главная
  2. Общество
  3. Новые рабочие места…

Новые рабочие места создаст интернет гигант Facebook для создания виртуального мира

Новые рабочие места создаст интернет гигант Facebook для создания виртуального мира

HONG KONG, CHINA — OCTOBER 04: Visitors experience an immersive art installation titled «Machine Hallucinations Space: Metaverse» by Refik Anadol at the Digital Art Fair Asia showcasing digital and NFT art on October 4, 2021 in Hong Kong, China. The first edition of Digital Art Fair Asia is taking place in Hong Kong. The event allows visitors to collect digital art as well as NFT contemporary fine art.(Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

Намедни, стало известно, что американский интернет гигант Facebook намеривается на протяжении ближайших пяти лет взять к себе на работу десять тысяч человек в странах Европейского Союза. Такое решение, связанное с тем, что в компании планируют создать специальный виртуальный мир, так называемую метавселенную, где все пользователи смогут без ограничений общаться в виртуальном пространстве. Такую информацию обнародовал официальный блог американской компании Facebook.

Что принесут подобные инвестиции

Подобные инвестиции – будут уверенным шагом на пути к доверию и силе европейской технологической индустрии и существенному потенциалу европейских технологических талантов. В компании считают, что страны ЕС имеют огромное значение для развития Facebook.
На сегодняшний день в компании Facebook уже приступили к специализированому тестированию современного приложения виртуальной реальности для удаленной работы. С помощью данного приложения можно присутствовать в виртуальном мире под своими аватарами, например на совещании. В компании считают, что такое развитие существенно упростит различные моменты, которые связанные с реальными собраниями на официальных встречах или определенных мероприятиях.

Стоит отметить

В сентябре текущего года, американский интернет гигант Facebook уже выделил пятьдесят миллионов долларов на создание метавселенной, над созданием которой уже работают такие компании, как многопользовательская онлайн-платформа Roblox и создатель компьютерной игры «Fortnite» Epic Games.
Процесс полного создания виртуального мира планируют полностью реализовать, через несколько лет, так как пока все лишь на стадии разработки.

Oleg

© 2020, Novostimira. All rights reserved