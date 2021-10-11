Общество негативно реагирует на масштабные отключения электричества в Ливане

Намедни стало известно, что Ливан пережил масштабное отключение электричества на срок более суток, из-за чего общество выразило негативный протест правительству страны.

Детальней про сложившуюся ситуацию в стране

Известно, что руководство министерства энергетики Ливана сообщило, что центральный банк выделил ему требуемый кредит в общей сумме не менее ста миллионов долларов на приобретение топлива, которое нужно было для поддержания работы всех электростанций страны.

В своем заявлении в прошедшее воскресенье государственный поставщик электроэнергии обнародовал, что на данный момент может обеспечивать тот же уровень мощности, что и до блекаута. При этом стоит отметить, что даже до последнего отключения электроэнергии, граждане страны получали электричество только на два часа в день.

Почему отключают электричество в Ливане

Общество было крайне разочаровано, ведь никакому блекауту не было предпосылок, но при этом в прошлую субботу две крупные электростанции в стране прекратили работу, из-за чего было прекращена подача электричества в жилые дома и квартиры.

Из-за чего возникли подобные предпосылки для отключения электроэнергии

В начала прошлого года, организация Хезболла имеющая влияние в стране, решила не принимать «империалистские методы МВФ в управлении экономики страны». Министерство финансов Ливана не произвело выплаты по евробондам в 1,2 млрд. долларов, из-за чего наступил первый суверенный дефолт, что привело к глубокому экономическому и политическому кризису.

Стоит напомнить

На данный момент около 60% ливанцев живут за чертой бедности, в стране большой уровень безработицы, а также более года нет постоянного руководства. Летом этого года правительство Ливана попросило у международного сообщества оказать стране экономическую помощь.