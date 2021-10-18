 Первую нитку газопровода «Северный поток-2» в скором времени планируют полностью  

Так стало известно, что уже в первой ветке российского газопровода «Северный поток-2» было заполнено специальным техническим газом, который может транспортироваться по данному направлению. Такие испытания были проведены компанией-оператором Nord Stream 2 AG.

Какие дальнейшие испытания планируют провести по газопроводу

Какой либо конкретики в российской компании пока не разглашают, но известно лишь, что на сегодняшний день, что вся процедура по заполнению газом основной нитки газопровода «Северный поток – 2» была успешно завершена. Учитывая соответствия плана и проектных требований, вышеуказанная нитка будет наполнена так называемым специальным техническим газом. Такой оббьем технического газа планируют заполнить примерно в 177 млн. м3, что создаст уровень давления на данном участке газопровода примерно в 103 бар.

Эксперты компании подчеркивают, что подобного давления должно быть вполне достаточно, чтобы будущем начать транспортировку газа. Также известно, что вторая нитка газопровода, также в скором времени будет заполнена техническим газом.

Стоит взять во внимание тот факт, что для полноценных поставок газа из России, согласно предполагаемому проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Данную заявку на вышеуказанную сертификацию от компании из РФ, Федеральное сетевое агентство Германии получило еще в начале сентября текущего года. Специалисты отмечают, что данную заявку должны рассмотреть на протяжении нескольких месяцев, но не больше четырех.

Стоит отметить

Ранее, НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Европейскую комиссию с просьбой присоединиться третьей стороной к дебатам по сертификации «Северного потока — 2».