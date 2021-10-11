Погодные условия внесли коррективы в суборбитальный полет для Компания Безоса  

Как известно полеты в космос происходят довольно редко, ведь погодные условия являются первоначальной причиной успешного старта. Так из-за неблагоприятной погоды космическая компания Blue Origin Джефф Безос уже второй раз решила перенести суборбитальный полет корабля New Shepard. Стоит понимать, что такие непредвиденные погодные условия существенно влияют на всю стоимость полета.

Каким образом график полета может меняться в зависимости от погодных условий

Специалисты компании Безоса подчеркнули, что из-за прогнозируемых ветров в западном Техасе придется перенести 18-й полет NS (New Shepard) на ближайшую среду, 13 октября. Данный запуск планируют начать в 8:30 по Центральноамериканскому времени (16:30 по Киеву). Предыдущий полет планировали запустить 12 октября.

В полете запланированного на 13 октября должны полететь опытные космонавты, в составе Криса Бошуйзена, бывшего инженера NASA и соучредителя компании Planet Lab, который занимался подготовкой и запуском космических спутников, и Глен де Врис, вице-президента по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes, которая принимала участие в разработке всего программного обеспечения.

Стоит напомнить

Вышеуказанная суборбитальная ракета под названием New Shepard космической компании Blue Origin 20 июля текущего года впервые в истории работы компании вывела на космическую высоту капсулу с людьми — с самым богатым человеком планеты Джеффом Безосом на борту.

Миллиардер Безос является вторым миллиардером в мире после Ричарда Брэнсона, который успешно отправился в космос в течение июля этого года. Также известно, что Безос планирует вновь полететь в космос в ближайшее время.