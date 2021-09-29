Теперь судить будут через смартфон

Намедни было презентовано новое приложение «еСуд», которое будет позволять задействовать процессуальные документы и судебные сообщения через смартфон.

Более детально о самом приложении «еСуд»

После презентации в государственной судебной администрации вышеуказанного мобильного приложения, разработчики объяснили, что после тщательного проведения всестороннего закрытого тестирования, данное мобильное приложение можно свободно загрузить себе на смартфон в GooglePlay и AppleStore.

Таким образом при помощи нового приложения для смартфона «еСуд» можно не только следить за перемещением важных документов в судебном деле, но и быстро получать различные процессуальные документы и судебные сообщения на собственный телефон, через приложение. Подобное ІТ-решение существенно упрощает доступ к украинскому правосудию как жителям различных отдаленных деревень и городов, так и неподконтрольной руководству нашей страны территории. Эксперты и разработчики уверяют, что данное приложение легкое в использовании и не требует существенных навыков владения смартфоном.

Почему приложение называется «еСуд»

Что касается самого названия нового приложения, специалисты объяснили, что в начале буква «е» в «еСуд» означает не «электронный», а «есть», то есть, существует. К примеру аналогию провели с остальными популярными сервисами от Минцифры, такими как в частности «еМалятко». Эксперты подчеркивают, что новое судовое приложение будет активно использоваться и в скором времени все судебные действия будут проходить только через приложение «еСуд».

По словам разработчиков мобильного приложения «еСуд», его бюджет составил примерно 360 тыс. но эти расходы взяло на себя представительство ПРООН в Украине.