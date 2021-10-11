Украинское предприятие задолжало кругленькую сумму за выставку в Дубае

Намедни стало известно, что украинское предприятие «Экспо-2020» по обнародованным данным второго полугодия 2021 года должно около трети мильярда (337,7 миллиона) гривен за организацию отечественного павильона на известной международной выставке в г. Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах. Такие данные обнародовало Министерство экономики на запрос Марлин.

Куда пошли средства, которые были выделены «Экспо-2020»

Данный средства были выделены под осуществление строительства павильона Украины в ОАЭ, его грамотное обустройство, обширное и гармоничное внутреннее наполнение, и дальнейшее содержание в ключе подготовки и обеспечения участия нашей страны в данной выставке. На этот год для подобной выставки в бюджетную программу Украины было заложено 69,6 млн грн., то есть практически в пять раз меньше, чем требовалось для покрытия всех долгов украинского предприятия.

Также стоит отметить, что принятие участия нашей страны в международной выставке финансируется за счет бюджетных средств в рамках программы «Обеспечение двустороннего сотрудничества Украины с иностранными государствами и международными организациями, информационное и организационное обеспечение участия Украины в международных форумах, конференциях, выставках».

Что на международной выставке показывают компании со всего мира

Подобные выставки «Экспо», где страны-участницы со всего мира представят инновационные изобретения и последние технологии, проводятся каждые 5 лет. Выставка в Дубаи должна была состояться еще в прошлом году, однако из-за мировой пандемии COVID-19 была перенесена на октябрь 2021 года.

Для организации работы Украины в Дубаи было создано отечественное предприятие «Экспо-2020», которое вошло в сферу управления Министерства экономики.