В Киеве состоится SENKA FEST: почему туда нужно пойти

В Киеве осуществиться второй фестиваль SENKA. 11 сентября в 11: 00 сквер на Бульварно-Кудрявской снова откроется для творчества, общения и изумительных находок.

SENKA FEST уже во второй раз будет чудесным пространством, где возможно купить произведения современных украинских художников, стильную одежду и украшения от киевских дизайнеров и ювелиров, приобрести виниловые пластинки, побывать на художественных мастер-классах и послушать тематические лекции.

Звание фестиваль заполучил от легендарного Сенного рынка, который когда-то располагался на Бульварно-Кудрявской улице. Незабвенный колорит рынка воодушевил инициаторов для создания винтажного фестиваля.

В этом году основоположники арт-мероприятия поддержат проактивные движения и киевские сообщества, стоящие на страже памяти об историческом наследии Киева.

Также организаторы сообщили, что желают напомнить о Киеве нашего детства и юности, о затерянных и еще живых киевских достопримечательностях, о киевских сообществах, союзах поколений и о нашем общем будущем, вдобавок обустроить площадку для творчества, общения и удивительных находках.

В программе SENKA FEST:

Pop-up выставка с участием киевских художников. Винтажный маркет. Мастер-классы и лекции. Еда с известных заведений. Активность от движений сбережения города.

Также хотелось бы напомнить, что первый фестиваль SENKA прошел 7 сентября 2019 года, с целью напоминания про разрушенное сооружение Сенного базара и привлечь интерес к сохранению культурного наследства Киева.