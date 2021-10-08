В Украине обещают строительство первого автобана к 2022 году – премьер министр

Хоть на данный момент ситуация с дорожным полотном существенно улучшилась по всей территории Украины, но в правительстве в рамках большого строительства считают, что нужно более детальней уделить данному вопросу времени средств. Таким образом в ближайшее время будут привлекаться иностранные инвестиции для улучшения автомобильный дорог по всей стране.

Интерес инвесторов к дорожному вопросу Украины

Зарубежные инвесторы выразили глубокую заинтересованность в пяти проектах строительства автобанов в нашей стране, путем государственно-частного партнерства. Такую информацию обнародовал действующий премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме.

Также со слов премьер-министра стало понятно, что следующий год для Украины будет довольно продуктивный в ключе строительстве и реконструкции дорог по всей территории Украины. При этом он также уточнил, что первый автобан в Украине будет проходить от Краковца до Бродов и Ривне, и для этого уже были проведены соответствующие исследования, изучен детальный трафик и есть потенциальные проектанты.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство нашей страны активно пытается искать всевозможные пути эффективного сотрудничества бизнеса и государства, и государственно-частное партнерство сегодня является самым эффективным инструментом и только таким путем можно будет начать реальный проект по строительству нового автобана.

Стоит напомнить

Гораздо раньше правительство уже разрабатывало план по внедрению и привлечению иностранных инвестиций для строительства вышеуказанного автобана и строительства дороги Стрый – Мукачево, но при этом никаких конкретных цифр и дат старта строительства не называлось.