В Украине всплеск коронавируса, из-за чего есть вероятность удаления из списка безопасных стран ЕС

В нашей стране в последнее время наблюдается существенный всплеск заболеваемости коронавирусом, ведь статистика в последнее время неутешительная. Таким образом есть все предпосылки к тому, что Европейский Союз в ближайшее время удалит нашу страну из списка безопасных стран, для чьих граждан странами ЕС рекомендуется снимать коронавирусные ограничения на въезд. Такими данными поделился корреспондент «Радио Собода» Рикард Джозвяк.

Когда Украину удалят из списка безопасных стран

Корреспондентом отмечается, что уже на этой недели Украину планируют исключить из перечня безопасных третьих стран, из которых до этого был рекомендован въезд в Европейский Союз. Наша страна в список безопасных стран была добавлена в средине прошлого лета, но статистика заболеваемости коронавирусом стремительно растёт, поэтому руководство ЕС скорей всего пойдет на ограничения по въезду граждан с Украины.

Еще в начале октября правительство ЕС последний раз рассматривало вопрос касательно Украины и возможности въезда из нее в ЕС и хоть тогда эпидемиологическая ситуация в стране не соответствовала «зеленому списку» ЕС, но наша страна осталась в нем. Стоит отметить, что такие критерии въезда из третьих стран установлено европейским законодательством о беспрепятственном въезде.

Стоит напомнить

На данный момент в перечне таких стран, откуда Европейский Союз разрешает поездки, шестнадцать стран, в том числе Украины.

При всем этом, в основном страны ЕС прислушиваются к рекомендации Совета Европейского Союза, поэтому не разрешают въезд из третьих стран, которых нет в «зеленом списке» ЕС. Если такое ограничения введут, то правила въезда для наших соотечественников также изменяться.