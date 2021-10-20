Варочные поверхности Electrolux пользуются популярностью и имеют широкий выбор

Технологии в мире не стоят на месте. Прогресс не обошёл стороной и бытовую технику. На смену обычным электроплитам приходят варочные поверхности. Каждый хозяин должен самостоятельно решить, какой вариант техники ему подходит больше. Но бесполезно спорить, что встречаемая техника беспощадно вытесняет стандартные плиты. Подтверждение тому – проекты дизайнеров, работающих в стиле модерн. В их творениях занимает первенство встраиваемая техника. Идти в ногу со временем помогут варочные поверхности Electrolux.

В чём плюсы варочных поверхностей Electrolux?

Варочная поверхность – это не только стильно и современно, но и крайне удобно. Готовить кулинарные шедевры при помощи этой техники – одно удовольствие. Варочные поверхности Electrolux предлагают:

Разнообразие размеров . Многим хозяевам нет смысла покупать плиту с четырьмя конфорками. Для них идеальным решением будет установка мини-панелей из двух конфорок. Или наоборот, если семья нуждается в большом количестве конфорок, но не хочет громоздкую плиту, стоит обратить внимание на варочную поверхность с 6 конфорками различной величины.

. Многим хозяевам нет смысла покупать плиту с четырьмя конфорками. Для них идеальным решением будет установка мини-панелей из двух конфорок. Или наоборот, если семья нуждается в большом количестве конфорок, но не хочет громоздкую плиту, стоит обратить внимание на варочную поверхность с 6 конфорками различной величины. Отсутствие зазоров . Владельцу варочной поверхности больше не придется заботится о чистке боковин или пола в расстоянии между мебелью. Встраиваемая техника плотно прилегает друг к другу, поэтому вопрос с загрязнениями в виде жира, влаги и частиц пищи будет решен.

. Владельцу варочной поверхности больше не придется заботится о чистке боковин или пола в расстоянии между мебелью. Встраиваемая техника плотно прилегает друг к другу, поэтому вопрос с загрязнениями в виде жира, влаги и частиц пищи будет решен. Упрощение ремонта. Если варочная поверхность выйдет из строя, то определить её поломку и починить прибор будет легче, чем разбирать плиту. К тому же, первый вариант обойдется дешевле.

Как выбрать варочную поверхность?

Перед приобретением определенной варочной поверхности надо понять, какая модель покупателю подходит. Сначала необходимо определиться с типом: газовый или электрический. Это зависит от того, чем пользуются в доме. Возможен комбинированный тип, где присутствуют и газовые, и электрические конфорки.

Следующий этап — размер самой панели и выбор количества конфорок. Стандартные габариты встраиваемой поверхности – 60 см.

Немаловажный пункт – внешний вид. Если варочные поверхности Electrolux будут вам нравится, то использовать их по назначению станет в радость. А значит, приобретение можно считать удачным!

Где купить варочную поверхность?

Заказать варочные поверхности Electrolux в Украине можно в широкой торговой сети. Практически в каждом магазине техники, есть продукция от известнейшего шведского бренда. Это и не удивительно, ведь техника Electroluх – это гарантия качества, надёжности и долговечности. С ней реально радовать родных великолепными блюдами ежедневно!