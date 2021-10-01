Яркие и запоминающиеся экскурсии в Чернобыль  

Авария, которая произошла на ЧАЭС останется навсегда не только в нашей памяти, но и в мировой истории, как день, что нанес непоправимый вред экологии планеты и человечеству в целом. Хоть с того момента прошло много времени, но память о том дне, все также живет в наших сердцах и ежедневно напоминает о себе. Вполне естественно, что экскурсии в Чернобыль сегодня пользуются таким широким спросом, ведь радиационная обстановка стабилизировалась и поездки в ЧЗО стали более безопасными.

Экскурсии в Чернобыль стартуют с Киева, так как отсюда можно довольно быстро доехать в ЧЗО и все туристические фирмы также располагаются в столице. Попасть в Чернобыль легально, можно только через специализированное агентство, у которого есть специальные разрешения и лицензии. Многие туристы, побывав на такой экскурсии однажды, через некоторое время опять хотят вновь приехать в Чернобыль.

Легальные экскурсии в Чернобыль сегодня

Важно, чтобы экскурсии в Чернобыль были не только интересные, но и легальные, ведь именно такое посещение ЧЗО будет максимально насыщено посещением самых интересных локаций, среди которых:

атомный реактор ЧАЭС;

градирни,

дуга;

рыжий лес;

город-призрак Припять.

Опытные экскурсоводы не только знают в какие локации можно водить туристов, но и смогут показать такие места, о которых даже бывалые сталкеры не догадываются. Что касается стоимости такого тура, то все зависит от того или это однодневный или многодневный тур, а также от того, какие локации желает посетить турист, ведь ЧЗО довольно большая и порой даже целой недели не хватит, чтобы показать самые интересные объекты.

Как выбрать экскурсии в Чернобыль

Определившись с официальным туроператором, далее важно определиться какие экскурсии в Чернобыль выбрать, ведь есть как групповые, так и индивидуальные, которые навсегда запомнятся туристу. Такие экскурсии в Чернобыль могут проходить на украинском, русском и английском языках.

Какой бы тур не выбрал турист, он может быть уверенным в одном точно, что такое мероприятие ему запомниться на всю жизнь, ведь те эмоции, которые остаются после экскурсии, еще долго будут напоминать о тех локациях и объектах, которые оставили след в мировой истории человечества навсегда.