Замовити новорічний корпоратив – правильне рішення для тімбілдінгу

Кожен справжній керівник, який працює на ефективність своєї компанії розуміє, що тімбілдінг дуже важливий в колективі, адже це напряму впливає на ефективність роботи колективу, причому дуже навіть істотно. Саме тому, навіть якщо колеги в колективі не сильно поспішають більш тісно знайомитися між собою, потрібно давати їм для цього додаткові нагоди, влаштовуючи різноманітні заходи для колективу, на які працівники запрошуються за рахунок фірми. Це важливо, інакше багато хто захоче провести свій вільний час з родиною чи друзями. Слід розуміти що витрати, які будуть з ним пов’язані у майбутньому окупляться як мінімум на двісті процентів, так як гарні взаємовідносини у колективі покращують ефективність роботи – це перевірено й доказано безліч разів.

Як краще організувати дозвілля колективу?

Одним з найкращих приводів для того, щоб запланувати сумісне дозвілля колективу є новорічний корпоратив, адже у всіх Новий рік викликає позитивні емоції, а можливість отримати подарунки від керівництва стане вирішальним фактором для того, щоб зібрати весь колектив в єдиному місці було досить легко. Саме тому зараз і є той час коли замовити новорічний корпоратив буде самим правильним рішенням, адже всі самі цікаві пропозиції від людей, котрі організують новорічні свята бронюють ще за кілька місяців до самого свята. До того ж, плануючи заздалегідь можна придумати інтерактивну програму яка допоможе провести такий день, чи навіть кілька днів в колективі, такими, щоб корпоратив дуже запам’ятовувався. Це може бути:

тематична вечірка в одному з міських чи заміських ресторанів, до котрих організовується трансфер;

вечірка на ковзанці, доповнена фуршетом та живою музикою;

спільна подорож в інше місто всім колективом;

вечір сумісного перегляду фільмів у кінотеатрі;

соціальна допомога (всім колективом можна поїхати, наприклад, у дитячий будинок, та зробити подарунки тим дітям, які не отримують подарунки майже ніколи – їх посмішки будуть найкращою мотивацією вибрати саме таке дозвілля в якості корпоративу.

До кого звернутися, щоб організувати подібний захід?

Такі та інші активності в якості корпоративного заходу і не тільки на Новий рік, пропонуються в івент-агенції Lioncom, котра на своєму сайту за посиланням https://lioncom.pro/ докладніше розказує як проходять такі вечірки, та які особливості замовлення існують в тому чи іншому випадку. Більше 10 років досвіду організації подібних заходів, дає змогу даній компанії гарантувати отримання задоволення від такого дозвілля, чому до неї і звертаються багато колективів, розміщуючи про дану компанію найкращі відгуки в мережі інтернет.